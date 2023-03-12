В Нововятском районе пройдут весенние ярмарки

На ярмарках не будут представлены скоропортящиеся продукты, мясо без упаковки и маркировки, парфюмерия и другие товары. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нововятском районе согласовали даты весенних ярмарок. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Кирова.

Ярмарки пройдут 19 марта, 22 апреля и 20 мая на Советской, 17. На них будет запрещено торговать парфюмерией, алкоголем, мясом птиц и животных без герметичной, вакуумной или промышленной упаковки и маркировки. На лотках также не окажется домашней продукции, лекарств, ювелирных изделий, пиротехники и других товаров, а также тех, которые запрещены к обороту. Ярмарки будут работать с 9 до 16 часов.

Ранее мы также сообщали, что в течение 2023 года в Кирове будут проходить ярмарки выходного дня.

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