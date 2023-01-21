В Кирове в течение года будут проводить ярмарки выходного дня

В течение года запланировано провести 25 ярмарок. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кирове на Театральной площади в течение всего года будут проходить универсальные сезонные ярмарки. Постановление опубликовали на портале горадминистрации.

Организатор ярмарок - ООО «Вятский базар». Согласно документу, фирма не сможет продавать алкоголь, парфюмерию и косметику, мясо без маркировки, скоропортящиеся продукты, пиротехнику, ювелирку и так далее. До конца 2023 года запланировано 25 ярмарок, первая из которых пройдет 10-11 марта, а последняя - 8-9 декабря.

Полный список товаров, которые не будут продаваться на площадке, а также график проведения можно посмотреть здесь.