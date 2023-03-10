В детском саду на улице Гайдара будут воспитывать детей с особенностями здоровья

Сейчас объект находится на высокой стадии готовности. Фото: киров.рф

Детский сад на улице Гайдара, 4а примет детей с особенностями здоровья. За ходом работ на важном объекте проследили представители администрации города и депутаты гордумы.

Дошкольное образовательное учреждение разместится в здании после реконструкции. Планируется, что оно сможет принять не более 90 воспитанников. Вход в детсад оборудован специальным подъемным устройством, поскольку первый этаж предназначен для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата. На втором этаже появятся группы коррекции.

Как отметила заместитель председателя Кировской городской Думы Лариса Копысова, такой детсад - единственный в областном центре, и потому он очень востребован. Здание сейчас находится в высокой степени готовности: подключено отопление, идет сборка мебели, заканчиваются отделочные работы. В конце апреля объект должны сдать в эксплуатацию, а 1 сентября детсад примет воспитанников после получения всех разрешений и лицензирования.

Представители муниципального контроля также побывали на Шинников, 33а, где строится второй корпус школы №53, и осмотрели строящиеся здания учебных заведений в районе Зубаревского леса и микрорайоне Долгушино.

- Мы выезжаем на данные объекты каждые две недели. Нас не вполне удовлетворяют темпы работ, но строительство ведется. Вся информация доводится и до правительства области, и до руководства города с тем, чтобы своевременно принимались меры. Школы нам очень нужны, - подчеркнула Лариса Копысова.