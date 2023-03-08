В Кирове на улице Гайдара завершились работы по реконструкции здания под детсад

Детсад вместит в себя 100 детей. ФОТО: https://vk.com/kirovoficial

Завершились работы по реконструкции здания на улице Гайдара, 4а под детский сад. Итогами поделились в администрации города Кирова.

По словам подрядчика, строительство в помещениях завершилось. Сейчас внутри здания будут устанавливать мебель, которую в скором времени доставят. Осталось вынести наружу кабель, достроить веранду и крыльцо. Также при благоприятной погоде облагородить территорию.

Детсад вместит в себя 100 детей, то есть две группы в возрасте от 1 до 3 лет и три группы от 3 до 7. В эксплуатацию здание планируют ввести уже в этом году.