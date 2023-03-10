Завершилось расследование дела по сбыту крупных партий наркотиков в Кирове

У злоумышленников изъяли боле 260 свертков и еще 170 из тайников, общим весом полкилограмма. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кирове завершено дело по факту организованного наркобизнеса. Подробностями дела поделились в областном УМВД.

Стало известно, что в январе 2022 года полицейские задержали двух молодых людей 24 и 26 лет, которые занимались фасовкой запрещенных веществ. Они забирали из тайников партии в крупном количестве, делили их по маленьким пакетикам и затем передавали товар «закладчикам». У злоумышленников изъяли боле 260 свертков и еще 170 из тайников, общим весом полкилограмма.

Кроме того, сотрудники Госавтоинспекции и Управления по контролю за оборотом наркотиков задержали еще одного участника группировки. Им оказался житель Москвы. Он перевозил наркотики под обшивкой дверей и под капотом автомобиля. «Курьер» признался, что часть веществ отложил для собственного употребления.

Теперь дело передали на рассмотрение в прокуратуру для утверждения обвинений.

Ранее мы рассказывали о том, как в Кирове задержали молодого человека, который склонял свою подругу к употреблению наркотиков.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, Вконтакте, Одноклассники.