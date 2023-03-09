Молодой кировчанин, предлагавший подруге наркотики, может оказаться за решеткой

Материалы дела направили на рассмотрение в суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кирове задержали молодого человека, который склонял свою знакомую к употреблению наркотиков. Подробностями дела поделились в региональной прокуратуре.

По версии сотрудников ведомства, в сентябре 2022 года 21-летний наркоман приобрел опасные вещества у неизвестного. Он хранил препарат, весом более 0,48 грамм, у себя в кармане до момента задержания. Сотрудники полиции поймали нарушителя около многоквартирных домов на улице Циолковского.

Помимо этого, при изучении переписок злоумышленника в соцсетях выяснилось, что парень предлагал своей знакомой присоединится к употреблению запрещенных веществ.

В итоге молодому человеку грозит обвинение по двум статьям: «Незаконное приобретение и хранение наркотических средств» и «Склонение к потреблению наркотических средств». Материалы дела уже направили на рассмотрение в суд.