В Кировской области открываются клубы помощи женщинам в трудоустройстве и переобучении

Для кировчанок проводят мастер-классы и тренинги со специалистами. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области начали открываться женские клубы при центрах занятости. Как сообщили в региональном правительстве, на встречах жительницам помогают с трудоустройством и переобучением. Кроме того, для кировчанок проводят мастер-классы и тренинги со специалистами.

- Цель создания тематических клубов - объединить женщин, находящихся в схожей жизненной ситуации: например, молодые мамы, бизнес-леди или дамы предпенсионного возраста, - пояснили в областной службе занятости населения.

Так, первые встречи уже состоялись в Кирове, Слободском, Юрьянском и Уржумском районах. Напомним, что Кировстат подготовил статистику к Международному женскому дню.

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