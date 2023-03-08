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НовостиОбщество8 марта 2023 12:24

Средний возраст жительницы Кировской области составляет 45,9 лет

Кировстат опубликовал статистику к Международному женскому дню
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Доля женщин в общей численности населения равняется 54%

Доля женщин в общей численности населения равняется 54%

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Численность женщин в Кировской области составляет 626,8 тысячи человек. Средний возраст жительниц - 45,9 лет. Такую статистику подготовил Кировстат к Международному женскому дню.

По итогам переписи населения также выяснилось, что у 63% женщин - профессиональное образование. Еще у 36% - общее образование.

Доля женщин в общей численности населения равняется 54%. В браке состоят 48% жительниц. Кроме того, сообщается, что 15% кировчанок моложе трудоспособного возраста, 46% - трудоспособного и 39% - старше.