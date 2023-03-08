В Кировской области раннюю помощь получили более двух тысяч малышей с особенностями здоровья

Всего такую помощь малышам оказывают 73 организации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Кировской области раннюю помощь получили 2196 малышей с особенностями здоровья. Как отметили в региональном правительстве, команда Службы ранней помощи состоит из более чем 200 специалистов.

В том числе, с детьми работают медицинские работники, педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, воспитатели. Всего такую помощь малышам оказывают 73 организации.

Уточняется, что помимо помощи непосредственно ребенку, большая роль уделяется оказанию психологической поддержки родителям.

Напомним, что летом в Кирове и районах откроются более двух десятков детских загородных лагерей. Подробнее о том, какие документы нужны для получения субсидии на путевку, можно узнать здесь.

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