Глава региона Александр Соколов поздравил кировчанок с 8 Марта

Губернатор поздравил кировчанок с Международным женским днем. Фото: kirovreg.ru

Глава региона Александр Соколов обратился к жительницам Кировской области в среду, 8 марта. Губернатор поздравил кировчанок с Международным женским днем.

- Ваша душевная сила, трудолюбие, забота о близких сочетаются с высокой гражданской активностью, ответственностью, успешной деятельностью на благо Родины, - отметил Александр Соколов. - Вы вдохновляете на созидательный труд, большие победы и свершения.

Кроме того, губернатор Кировской области пожелал женщинам оптимизма, благополучия и здоровья. Напомним, что в Кирове стартовала акция «Праздничный патруль». Инспекторы встречают женщин-водителей на дорогах с цветами.

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