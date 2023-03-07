Сотрудники кировской Госавтоинспекции поздравляют женщин с 8 Марта

Помимо подарков инспекторы напоминают девушкам о соблюдении ПДД. ФОТО: УГИБДД УМВД России по Кировской области

В Кирове стартовала акция «Праздничный патруль». Сотрудники УГИБДД УМВД России по Кировской области встречают дам на дорогах с цветами.

Инспекторы ДПС останавливают женщин за рулем и вручают им открытку и цветы. Также они напоминают женщинам о безопасной перевозке детей в автомобиле, о снижении скорости перед переходом, а пешеходам о внимательности при приближении к магистрали.

Инспекторы желают девушкам удачной дороги и поздравляют с Международным женским днем.

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