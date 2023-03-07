8 Марта в Кирове включат праздничную подсветку на телебашне

36 прожекторов будут освещать 197 метровую конструкцию. ФОТО: министерство информационных технологий и связи Кировской области

В преддверии Международного женского дня телебашня РТРС загорится праздничными огнями. Этой новостью поделились в министерстве информационных технологий и связи Кировской области.

В честь 8 марта «Кировский ОРТПЦ» включит подсветку на главной телебашне. 197-метровая конструкция будет освещаться ярким белым светом 36 прожекторов. Это превратит объект вещательной сети в центр притяжения внимания. Иллюминацию можно будет наблюдать с 17.30 до 01.00.

Такую же акцию проведут в Казани, Калуге, Костроме, Оренбурге, Ростова-на-Дону, Пензе, Перми, Самаре и других Городах России. Напомним, что на 23 февраля «Кировский ОРТПЦ» таким же образом поздравил мужчин.

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