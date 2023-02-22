Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 7:23

В Кирове вечером 23 февраля включат праздничную подсветку на телебашне

Иллюминация будет работать с 17.00 до 01.00
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Телебашня является самым высоким сооружением города. Фото: правительство Кировской области

Телебашня является самым высоким сооружением города. Фото: правительство Кировской области

В четверг, 23 февраля, в Кирове включат праздничную подсветку на телебашне. Как сообщили в филиале РТРС «Кировский ОРТПЦ», иллюминация будет работать с 17.00 до 01.00.

Кировская телебашня является самым высоким сооружением города. Сооружение освещают 6 прожекторов, расположенных на девяти уровнях. Благодаря этому башню хорошо видно в ночное время суток.

Отметим, что в День защитника Отечества праздничную подсветку включат 23 телебашни РТРС. В том числе, в Казани, Нижнем Новгороде и Перми. На Останкинской телебашне появится изображение триколора.