К 650-летию Кирова еще одну часть улицы Спасской сделают пешеходной

Речь идет об отрезке между улиц Володарского и Ленина. ФОТО: правительство Кировской области

К предстоящему юбилею Кирова еще один участок улицы Спасской предложили сделать пешеходным. Такую идею выдвинула Вятская торгово-промышленная палата.

Ранее мы писали о том, что идею направили на рассмотрение региональным властям. Как сегодня стало известно, в областном правительстве предложение одобрили.

Напомним, что речь идет об отрезке между улиц Володарского и Ленина. Причем по предложению ВТПП участок будет пешеходным лишь по выходным и праздничным дням.

Отметим, что улица Спасская может стать одной из главных площадок для проведения праздничных мероприятий в 2024 году. Начало пешеходного маршрута предлагают сделать от театра кукол и областного почтамта, с заходом в парк «Аполло», дальше до Спасского собора, откуда гости праздника смогут выбрать направление в сторону Александровского сада, набережной Грина, Вечного огня или даже Трифонова монастыря.