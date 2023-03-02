Правительству Кировской области представили проект продления пешеходной улицы Спасской

Продлить пешеходную зону улицы Спасской предлагали уже давно. Фото: Алена ЗАЙЦЕВА

Правительству Кировской области презентовали проект продления улицы Спасской. Об этом рассказали в Вятской торгово-промышленной палате.

По проекту ВТПП, на первом этапе реализации по выходным можно вводить пешеходный режим на участке от Володарского до Ленина. При этом улицу Свободы предлагают не перекрывать. Сейчас идея находится на рассмотрении и ждет одобрения оргкомитета по подготовке к 650-летию Кирова.

- Этот проект несет в себе не только культурный и инфраструктурный смысл, но и помогает развитию местного бизнеса. В частности, в сфере общепита, ярмарочной торговли и других отраслей. С нашей точки зрения, идея хорошая, она целесообразна экономически, а связанные с ней вопросы решаемы. Кроме того, я лично прошагал от верстового столба до улицы Ленина - там ровно 650 шагов, что очень символично в контексте даты юбилея, - прокомментировал президент ВТПП Андрей Усенко.