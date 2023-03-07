Прогноз погоды на 8 марта в Кирове: снегопадов и похолодания не ожидается

День будет сравнительно теплым, без снегопадов и сильного ветра. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приближается главный женский праздник - 8 Марта. «Комсомолка» рассказала, какая погода ожидается в этот день в Кирове.

В среду, 8 марта, синоптики прогнозируют пасмурную погоду. С самого утра ожидается небольшой снег, который начнется в 9 часов и продлится до полудня. Утром столбики термометров покажут отметку в -6 градусов, но уже через несколько часов на улице потеплеет до -3. Сильного ветра в этот день не ожидается: возможны порывы до 5-6 м/с максимум. Атмосферное давление составит 740-742 мм ртутного столба.

Ранее «Комсомолка» также сообщала прогноз погоды на всю рабочую неделю с 6 по 10 марта в Кирове. Ознакомиться с ним можно здесь.

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