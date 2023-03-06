Прогноз погоды в Кирове с 6 по 10 марта: ожидается краткое потепление до «плюса»

В четверг ожидается плюсовая температура и дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рабочая неделя выдастся относительно теплой. «Комсомолка» подготовила прогноз погоды с 6 по 10 марта в Кирове.

Понедельник, 6 марта

Температура воздуха составит -6...-8 градусов. Днем ожидается облачная погода, местами возможен небольшой снег. Ожидаются порывы ветра не более 4 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет подниматься с 733 до 736 мм ртутного столба.

Вторник, 7 марта

С утра термометры покажут -9 градусов, после потеплеет до -5. Синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Сильного ветра не ожидается, порывы ветра могут составить 5 м/с. Атмосферное давление продолжит медленно повышаться и дойдет до 739 мм ртутного столба.

Среда, 8 марта

Днем температура воздуха составит -2...-4 градуса. Ожидается облачная погода, местами возможен легкий снег. Порывы ветра не превысят 5 м/с. Атмосферное давление к ночи поднимется до 742 мм ртутного столба.

Четверг, 9 марта

Погода кардинально переменится: в начале дня ожидается от -3 до 0 градусов и небольшой снег. С 15 часов потеплеет до +3 и начнется дождь, который продлится до самого вечера. К ночи ожидается дождь со снегом. Возможны порывы ветра от 8 до 16 м/с. Атмосферное давление резко понизится до 731 мм ртутного столба.

Пятница, 10 марта

Погода вновь стабилизируется. Столбики термометров покажут отметки в -2...-4 градуса. День будет облачным, осадков не ожидается. Синоптики предупреждают о порывах ветра до 7-9 м/с. Атмосферное давление вновь пойдет на повышение и за день поднимется до 744 мм ртутного столба.