В Куменском районе женщина погибла в ДТП с грузовиком

Авария произошла в Куменском районе. Фото: ГИБДД Кировской области

В Куменском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась 5 марта в 10.35. На 61 км трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» столкнулись ВАЗ-21120 и «МАН». В результате погибла 41-летняя женщина, сидевшая в легковушке. Водитель и еще две пассажирки отечественной машины пострадали в результате столкновения. Насколько тяжелыми оказались их травмы, не сообщается.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло девять ДТП. В них погиб один человек и пострадали четырнадцать.