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НовостиПроисшествия6 марта 2023 9:54

В Куменском районе женщина погибла в ДТП с грузовиком

Еще три человека получили травмы в результате столкновения
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Анастасия КАЛАШНИКОВА
Авария произошла в Куменском районе. Фото: ГИБДД Кировской области

Авария произошла в Куменском районе. Фото: ГИБДД Кировской области

В Куменском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает областная Госавтоинспекция.

Авария случилась 5 марта в 10.35. На 61 км трассы «Киров - Малмыж - Вятские Поляны» столкнулись ВАЗ-21120 и «МАН». В результате погибла 41-летняя женщина, сидевшая в легковушке. Водитель и еще две пассажирки отечественной машины пострадали в результате столкновения. Насколько тяжелыми оказались их травмы, не сообщается.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким погибших.

Всего за минувшие три дня на дорогах Кировской области произошло девять ДТП. В них погиб один человек и пострадали четырнадцать.