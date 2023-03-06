В Кировской области за три дня задержали 29 пьяных водителей

Автоинспекторы пресекли 630 нарушений ПДД. Фото: ГИБДД Кировской области

За минувшие дни с 3 по 5 марта на дорогах нашего региона произошло девять аварий - четыре в Кирове и шесть в районах области: Куменском, Сунском, Малмыжском, Афанасьевском, Юрьянском районах. В этих ДТП погиб один человек и пострадали 14.

За прошедшие три дня автоинспекторы также задержали 29 пьяных водителей и 21 бесправника. Всего на трассах Кировской области пресекли 630 нарушений ПДД.

Кировчанам напоминают: за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на полтора-два года. За повторное нарушение грозит уже уголовная ответственность.

О неадекватных водителях на дорогах кировчане могут сообщить по телефону 8(8332) 588-888 или 02.

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