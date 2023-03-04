Власти Кировской области не подтвердили слухи о строительстве второго корпуса Диорамы

Группа дизайнеров накануне предложила расширить выставочный комплекс. ФОТО: киров.рф

В парке им. С.М. Кирова пока не будут строить второй корпус Диорамы. Власти региона опровергли информацию о возможном расширении объекта.

Вчера мы сообщили о том, что группа дизайнеров выступила с предложением о развитии выставочного комплекса, в рамках которого предполагалось строительство второго корпуса музея. Правда, ни о сроках работ, ни об их стоимости никаких данных указано не было.

Эту информацию в своих соцсетях прокомментировать первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. По его словам, в первую очередь такие преобразования нужно обсуждать с горожанами.

- К вопросу реконструкции Диорамы в парке имени Кирова нужно относиться очень бережно и рассматривать в комплексе благоустройства парка, финансовое обеспечение которого также было вынесено губернатором и нашло отражение в протоколе, - добавил чиновник.