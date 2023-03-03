К кировской Диораме предлагают пристроить второй корпус

О финансировании и сроках реализации проекта пока ничего не пишут. Фото: telegram-канал Андрея Маури

Коллектив кировских дизайнеров придумал, как развить выставочный комплекс Диорамы. Предварительный проект опубликовал в своем telegram-канале экс-зампред регионального правительства Андрей Маури.

По словам бывшего чиновника, группой дизайнеров руководит Андрей Поздняков. Вместе они подготовили концептуальное предложение развития кластера. В первом (уже существующем) корпусе предлагают оставить экспозицию об установлении советской власти на Вятке. Плюсом хотят построить «отзеркаленный» второй корпус, в котором можно расположить выставку об эвакуации в Киров оборонных заводов, Победе и послевоенном восстановлении промышленности.

В новом здании предлагают сделать выставки о военном и послевоенном Кирове. Фото: telegram-канал Андрея Маури

По задумке, между зданиями должен появиться остекленный переход, а рядом со входом - внешняя экспозиция «Паровоз».

- Кто-то скажет, что это просто фантазии, - написал Маури. Нет денег? Я так не думаю. Это цель, и цель реальная. К этому надо стремиться.

Данных о стоимости работ по проекту и возможных сроках его реализации пока нет.

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