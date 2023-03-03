Бухгалтер потратила на себя 60 тысяч рублей из бюджета Кировской области

Деньги пришли из казны на зарплаты сотрудников Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жительницу Оричевского района наказали за хищение бюджетных средств. Подробности публикует СУ СКР по Кировской области.

Женщина - бухгалтер в одном из муниципальных казенных учреждений. Ранее она присвоила себе часть денег, поступивших из бюджета Кировской области на выдачу зарплаты своим сослуживцам. Деньги - без малого 60 тысяч рублей - она потратила по своему усмотрению.

Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 160 УК РФ (хищение денежных средств с использованием служебного положения). Суд признал женщину виновной и приговорил к 6 месяцам лишения свободы условно с полугодичным испытательным сроком.

Ранее хищением 7 миллионов рублей отметилась бухгалтер из Зуевки.

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