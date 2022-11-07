В Кировской области бухгалтер присвоила почти 7 млн рублей

Преступница перечислила вверенные ей деньги на свою банковскую карту. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кирово-Чепецкая городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу в отношении жительницы Зуевки. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Как было установлено предварительным следствием и судом, осуждённая работала бухгалтером на двух предприятиях. Она перечислила вверенные ей деньги в размере более 6,9 млн рублей на свою банковскую карту.

В результате преступления две компании понесли материальный ущерб в особо крупном размере.

Женщина своей вины не признала. Но суд посчитал доказанной причастность обвиняемой в преступлении, предусмотренном ч.4 ст.160 УК РФ.

Злоумышленница получила наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, ей придется возместить материальный ущерб, причиненный двум организациям.

Осужденная и её адвокат обжаловали приговор суда в апелляционной инстанции. Судебная коллегия по уголовным делам Кировского областного суда оставила обвинительный приговор без изменений.