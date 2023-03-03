Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Киров
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Киров
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 марта 2023 11:00

В Кирове задержали 4 подростков, разрисовавших вагоны

Ущерб оценили в 18 тысяч рублей
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Компания может взыскать ущерб по суду. Фото: Кировский ЛО МВД России на транспорте

Компания может взыскать ущерб по суду. Фото: Кировский ЛО МВД России на транспорте

На днях в Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщили, что на путевой части станции Киров разрисовали вагоны.

В тот же день сотрудники нашли четверых подростков 2008 года рождения. Дети, гуляя вдоль железнодорожных путей, решили разрисовать несколько вагонов грузового поезда цветным граффити. В ход пошли аэрозольные краски. Ущерб транспортной компании оценен в 18 тысяч рублей.

Поскольку подростки не достигли возраста административной ответственности, материалы проверки ушли в комиссию по делам несовершеннолетних. Плюсом компания может через суд взыскать ущерб, нанесенный рисунками.

Если вы хотите поделиться своей новостью или историей, сообщите об этом в редакцию «КП-Киров»:

Телефон: +7922-963-83-60 (WhatsApp).

Почта: anastasia.nikolaenko@phkp.ru

Следите за нами там, где вам удобно: Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники.