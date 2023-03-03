В Кирове задержали 4 подростков, разрисовавших вагоны

Компания может взыскать ущерб по суду. Фото: Кировский ЛО МВД России на транспорте

На днях в Кировский линейный отдел МВД России на транспорте сообщили, что на путевой части станции Киров разрисовали вагоны.

В тот же день сотрудники нашли четверых подростков 2008 года рождения. Дети, гуляя вдоль железнодорожных путей, решили разрисовать несколько вагонов грузового поезда цветным граффити. В ход пошли аэрозольные краски. Ущерб транспортной компании оценен в 18 тысяч рублей.

Поскольку подростки не достигли возраста административной ответственности, материалы проверки ушли в комиссию по делам несовершеннолетних. Плюсом компания может через суд взыскать ущерб, нанесенный рисунками.

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