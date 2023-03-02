17 магазинов в Кирове 1 марта торговали спиртным, несмотря на новый запрет

Первая же проверка выявила ряд нарушений Фото: Аца КОШТЭ

1 марта вступили в силу дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя. Меры коснулись торговых точек, расположенных в кировских многоквартирных домах, а именно в помещениях, переведенных в нежилые, в подвалах и на цокольных этажах.

Вчера полицейские и депутаты городской Думы Кирова проверили, соблюдаются ли новые условия торговли в магазинах.

По данным УМВД России по Кировской области, 6 граждан нарушили этот запрет. Еще в 11 случаях административные протоколы составлены на индивидуальных предпринимателей. Одним из магазинов-нарушителей стала торговая точка известной федеральной торговой сети.

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