В Кировской области с 1 марта запретили продажу алкоголя в многоквартирных домах

Запрет вступил в силу с 1 марта 2023 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кировской области с 1 марта запретили продавать алкоголь в многоквартирных домах. Ранее в региональный закон об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест продажи спиртосодержащей продукции внесли правки. Теперь они вступили в силу.

Согласно документу, розничная торговля алкоголем запрещена в точках общепита, где площадь зала обслуживания составляет менее 50 квадратных метров. Запрет также распространяется на магазины, расположенные в многоквартирных домах.

Отметим, что штраф за нарушение закона для должностных лиц составляет 20-40 тысяч рублей с конфискацией продукции, для юрлиц - 100-200 тысяч с аналогичным условием.

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