Кировский ансамбль поехал с концертами на Луганщину

Ансамбль также доставит гуманитарный груз. Фото: kirovreg.ru

Сегодня вокальный ансамбль «Высота 20.13» отправился в Луганскую Народную Республику. Об этом сообщает региональное правительство.

«Высота 20.13» - объединение ветеранов боевых действий. В ЛНР кировчане едут с творческой и гуманитарной миссией.

- Коллектив даст концерт для наших военнослужащих в Луганской Народной Республике, - рассказал руководитель кировского отделения «Боевого братства» Владимир Мышкин. - Наша задача также - доставить гуманитарную помощь, собранную жителями Кировской области. Особую благодарность хочу выразить предпринимателям, которые предоставили нашим военным внедорожник.

Ансамбль постарается дать концерты во всех воинских частях, где сейчас служат кировчане. Звучать будут песни времен ВОВ и композиции современных артистов. В составе гуманитарного груза есть несколько тысяч детских писем бойцам.

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