Кировчанка целый год не знала, что ее обманули по новой схеме мошенничества

Злоумышленник оставил на счете 200 тысяч рублей, чтобы обман вскрылся не сразу Фото: Артем КИЛЬКИН

На днях в полицию Котельнича сообщили о проблеме местной жительницы: она получает странные звонки из банка. Работники банка требуют выплат по кредиту, хотя женщина точно знает, что никаких займов не брала.

В итоге выяснилось, что потерпевшая стала жертвой дистанционного преступления еще в феврале 2022-го. Тогда ей звонил неизвестный, представился сотрудником оператора связи. Мужчина попросил сообщить некоторые данные для доступа к личному кабинету. Уже из этого кабинета злоумышленник оформил онлайн-кредит в банке: взял от ее имени 800 тысяч рублей и тут же снял 600 тысяч. За счет оставленных денег год гасились проценты, поэтому женщина ни о чем не догадывалась.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. УМВД России по Кировской области проводит оперативно-разыскные мероприятия.

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