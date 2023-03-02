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НовостиПроисшествия2 марта 2023 11:27

Кировчанка целый год не знала, что ее обманули по новой схеме мошенничества

Преступник оформил кредит от ее имени, но снял не все деньги
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Злоумышленник оставил на счете 200 тысяч рублей, чтобы обман вскрылся не сразу

Злоумышленник оставил на счете 200 тысяч рублей, чтобы обман вскрылся не сразу

Фото: Артем КИЛЬКИН

На днях в полицию Котельнича сообщили о проблеме местной жительницы: она получает странные звонки из банка. Работники банка требуют выплат по кредиту, хотя женщина точно знает, что никаких займов не брала.

В итоге выяснилось, что потерпевшая стала жертвой дистанционного преступления еще в феврале 2022-го. Тогда ей звонил неизвестный, представился сотрудником оператора связи. Мужчина попросил сообщить некоторые данные для доступа к личному кабинету. Уже из этого кабинета злоумышленник оформил онлайн-кредит в банке: взял от ее имени 800 тысяч рублей и тут же снял 600 тысяч. За счет оставленных денег год гасились проценты, поэтому женщина ни о чем не догадывалась.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. УМВД России по Кировской области проводит оперативно-разыскные мероприятия.

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