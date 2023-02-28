«Полицейские», «следователи», «прокуроры» и «сотрудники банка» украли у кировчан более 10 миллионов рублей

Полиция напоминает, что не надо переводить свои деньги неизвестным, кем бы они не представились. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают обманывать пожилых кировчан на все большие суммы. Последними зафиксированными случаями поделились в УМВД России по Кировской области.

Не так давно 52-летней кировчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он убедил женщину в том, что на ее имя в Москве оформляют кредит. Затем поступили звонки от «сотрудника Центрального банка» и «прокурора». Эти «специалисты» убедили женщину, что ей необходимо взять кредит в банке и перечислить средства на «безопасный счет». Из-за оказанного давления женщина оформила займы в четырех разных банках и перевела злоумышленникам 3 миллиона 727 тысяч рублей.

Похожий случай произошел в Кирово-Чепецком районе. 54-летней местной жительнице в мессенджере позвонил «сотрудник следственного комитета» и сказал, что ей необходимо аннулировать кредиты, взятые на нее неизвестными лицами. Для этого ей необходимо пополнить счет в государственном банке. Пенсионерка поверила и перевела мошенникам свои накопления и деньги, взятые в долг у знакомых. Общий ущерб составил 3 миллиона 69 тысяч рублей.

Во время последнего разговора мошенник признался в обмане и поиздевался над потерпевшей, сказав, что она «его позабавила».

Также 55-летнего кировчанина обманули по такой же схеме. Он отдал злоумышленникам 422 тысячи рублей своих накоплений и 2 миллиона 739 тысяч кредитных.

По всем инцидентам заведены уголовные дела, личности мошенников устанавливают. Полиция напоминает, что нельзя переводить деньги неизвестным вам людям, кем бы они не представились.