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НовостиПроисшествия28 февраля 2023 11:40

«Полицейские», «следователи», «прокуроры» и «сотрудники банка» украли у кировчан более 10 миллионов рублей

По всем инцидентам завели уголовные дела
Артем ЗАМЯТИН
Полиция напоминает, что не надо переводить свои деньги неизвестным, кем бы они не представились.

Полиция напоминает, что не надо переводить свои деньги неизвестным, кем бы они не представились.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники продолжают обманывать пожилых кировчан на все большие суммы. Последними зафиксированными случаями поделились в УМВД России по Кировской области.

Не так давно 52-летней кировчанке позвонил неизвестный и представился сотрудником полиции. Он убедил женщину в том, что на ее имя в Москве оформляют кредит. Затем поступили звонки от «сотрудника Центрального банка» и «прокурора». Эти «специалисты» убедили женщину, что ей необходимо взять кредит в банке и перечислить средства на «безопасный счет». Из-за оказанного давления женщина оформила займы в четырех разных банках и перевела злоумышленникам 3 миллиона 727 тысяч рублей.

Похожий случай произошел в Кирово-Чепецком районе. 54-летней местной жительнице в мессенджере позвонил «сотрудник следственного комитета» и сказал, что ей необходимо аннулировать кредиты, взятые на нее неизвестными лицами. Для этого ей необходимо пополнить счет в государственном банке. Пенсионерка поверила и перевела мошенникам свои накопления и деньги, взятые в долг у знакомых. Общий ущерб составил 3 миллиона 69 тысяч рублей.

Во время последнего разговора мошенник признался в обмане и поиздевался над потерпевшей, сказав, что она «его позабавила».

Также 55-летнего кировчанина обманули по такой же схеме. Он отдал злоумышленникам 422 тысячи рублей своих накоплений и 2 миллиона 739 тысяч кредитных.

По всем инцидентам заведены уголовные дела, личности мошенников устанавливают. Полиция напоминает, что нельзя переводить деньги неизвестным вам людям, кем бы они не представились.