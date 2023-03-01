Уже 140 кировчан прошли лечение в отремонтированном стационаре Больницы скорой медпомощи

Стационар открыт в корпусе на Северной Набережной, 11. Фото: правительство Кировской области

Дневной стационар Больницы скорой медицинской помощи Кирова отремонтировали. Подробности сообщил минздрав Кировской области.

Стационар разместился в корпусе на Северной Набережной, 11. Здесь сделали открытую регистратуру, процедурные кабинеты, мужскую и женскую палаты, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики. В том числе есть УЗИ-аппарат, позволяющий исследовать сосуды.

Обновленный стационар работает уже месяц, шесть дней в неделю в три смены. В первый месяц работы уже 140 человек прошли лечение именно здесь. В дальнейших планах - появление врача-гастроэнтеролога и оснащение физкультурного зала.

Ранее мы писали, что в «больничном городке» на улице Воровского появится новая поликлиника.