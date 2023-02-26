Более 18 миллионов рублей дали на разработку проекта новой поликлиники в Кирове

Завершить само строительство планируют к 31 декабря 2024 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кирове готовятся отстроить новую поликлинику. Документы опубликованы на портале госзакупок.

Участок - улица Воровского, 42 (на территории областной больницы). Поликлиника будет рассчитана на 600 посещений в смену. Строить предстоит 4-этажное здание (плюс подвальный этаж) из кирпича. В здании - лифты грузоподъемностью 640 килограммов. На территории - видеонаблюдение, ограждение, ливневка.

Проект нужно подготовить до 1 декабря 2023 года. Само строительство нужно завершить не позднее 31 декабря 2024-го.

Начальная (максимальная) стоимость контракта - 18 миллионов 560 тысяч рублей. Основной источник финансировании - областной бюджет. Заявки от потенциальных подрядчиков принимают до 10 марта 2023 года. Итоги подведут уже 15 марта.