В Кировской области пересмотрели перечень домов, подлежащих расселению

Для расселения кировчан из аварийного жилья строятся новые дома. Фото: kirovreg.ru

В Кировской области расширился перечень домов, подлежащих расселению. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Так, количество переселяемых увеличилось с 7156 до 7227, а домов - с 366 до 384. Минстрой региона отмечает, что работа по уточнению и корректировке программы ведется постоянно. Муниципалитеты перепроверяют площадь подлежащего расселению жилья и количество людей, которые получат новые квартиры.

Перечень всех домов можно посмотреть на сайте правительства Кировской области в разделе «Документы» в постановлении от 27.02.2023 № 89-П.

Ранее мы также сообщали, что для переселения из аварийного жилья в регионе построят 17 многоквартирных домов.