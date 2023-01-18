В Кировской области построят 17 многоквартирных домов для переселенцев

Уже заключены контракты на строительство 15 многоквартирных домов. ФОТО: правительство Кировской области

В Кировской области построят 17 новых многоквартирных домов для переселения из зданий, признанных аварийными до 2017 года. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Уже заключены контракты на строительство 15 многоквартирных домов общей площадью более 35 тысяч квадратных метров на сумму 2 миллиарда рублей.

Расселить планируют аварийные дома в следующих муниципальных округах:

- поселок Арбаж;

- поселок Верхошижемье;

- поселок Вахруши и поселок Октябрьский Слободского района;

- город Зуевка и поселок Косино Зуевского района;

- город Сосновка Вятскополянского района;

- город Омутнинск (три дома);

- город Киров (5 домов, из них 4 дома в микрорайоне Урванцево и здание в микрорайоне Лянгасово).

В ближайшее время будут заключены контракты на строительство еще двух многоквартирных домов в Кирово-Чепецке и Уржуме. Также власти планируют приобрести жилые помещения в Кирове, Кирово-Чепецке, Советске и Орлове.

К концу 2023 года в нашем регионе планируют переселить из ветхого жилья 3820 человек.