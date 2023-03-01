С 1 по 5 марта в Кировской области пройдут Всероссийские соревнования по лыжным гонкам

Между собой поборются юноши и девушки 17 и 18 лет. ФОТО: министерство спорта и туризма Кировской области

В лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп» с 1 по 5 марта пройдет первенство России по лыжным гонкам. Транслировать событие будут в официальной группе министерства спорта и туризма Кировской области.

Между собой посоревнуются юноши и девушки 17 и 18 лет. Спортсмены преодолеют классическим стилем дистанции в 5 километров для женщин и 10 километров для мужчин.

Прямую трансляцию с места событий показывают в группе министерства спорта и туризма Кировской области: vk.com/video-139998405_456239695

Ранее мы рассказывали, что 4 марта в этом же месте пройдет День зимних видов спорта. Участие в мероприятии могут принять все желающие.