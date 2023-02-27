В Кирове 4 марта пройдет День зимних видов спорта

Соревнования стартуют в 11 утра, а в 12 начнется церемония торжественного открытия. Фото: Олег УКЛАДОВ

4 марта пройдет День зимних видов спорта в лыжно-биатлонном комплексе «Перекоп».

Расписание опубликовали в группе спортшколы олимпийского резерва.

- В 11.00 - Первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет: гонка на 10 км;

- В 12.00 - торжественное открытие;

- С 12.00 до 16:00 - работа площадок спортивных активностей;

- В 12.10 - зарядка-флешмоб;

- С 12.40 до 16:00 - концерт;

- С 13.00 до 16:30 - работа выставки «Музей Олимпийской славы»;

- В 13.00 - Первенство России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет: гонка на 15 км;

- В 15.10 - массовый лыжный старт на 1,5 км среди: женщин, мужчин, юниоров с 19 до 20 лет, юноши, девушки с 17 до 18, с 15 до 16, с 13 до 14 лет и моложе;

- В 16.00 - флешмоб «Команда России»;

- В 16.20 - торжественная церемония закрытия и награждения.