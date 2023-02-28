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НовостиОбщество28 февраля 2023 9:03

В Дарвиновском музее открылась выставка кировских археологов

Мероприятие спонсирует региональное правительство
Артем ЗАМЯТИН
Это не первая выставка нашего палеонтологического музея.

Это не первая выставка нашего палеонтологического музея.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Московском Дарвиновском музее открылась выставка Кировских ящеров «Страннозубые». Этой новостью поделились в региональном правительстве.

Это не первая выставка нашего палеонтологического музея, которая презентуется в столице. Год назад в этом же месте проходил показ ископаемых под названием «Парейазавры Вятки».

Мероприятие спонсирует правительство нашей области. Ранее мы рассказывали о том, что на выставке все желающие смогут увидеть «Прогрессивных ящеров», 20 видов животных пермского периода, обнаруженных на берегу реки Вятки, «страннозубых» рептилий, реконструкцию головы эльфантозавра.