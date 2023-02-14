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НовостиОбщество14 февраля 2023 12:58

Кировские археологи представят свои находки на выставке в Москве

Желающим представят не только кости динозавров, но и облик гипотетически возможного разумного существа
Артем ЗАМЯТИН
На выставке представят реконструкцию головы эльфантозавра. ФОТО: Правительство кировской области.

На выставке представят реконструкцию головы эльфантозавра. ФОТО: Правительство кировской области.

Части тел и скелеты динозавров, которые обитали на территории Кировской области более 260 миллионов лет назад, представят на выставке в Москве. Этой новостью поделились в региональном правительстве.

В Дарвиновском музее с 22 февраля по 23 апреля Вятский палеонтологический музей представит свои экспонаты. Все желающие смогут увидеть на выставке: «Прогрессивных ящеров», 20 видов животных пермского периода, обнаруженных на берегу реки Вятки вблизи Котельнича, «страннозубых» рептилий, реконструкцию головы эльфантозавра.

Также для гостей подготовили вымышленный облик разумного существа, которое могло бы появится, если бы аномодонты не вымерли.