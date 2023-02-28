В Кирове объявили метеопредупреждение из-за сильных снегопадов и ветра

Всю неделю в Кирове будет не погода. Фото: Иван МАКЕЕВ

АО «Вятавтодор» предупреждает кировчан об ухудшении погодных условий и сильных снегопадах с 28 февраля по 5 марта. Температура воздуха нестабильна, среднее значение -6 градусов.

Ожидаются осадки в виде мокрого снега и гололед, что может привести к заносам на дорогах. Водителей просят строго соблюдать дистанцию и скоростной режим, а пешеходов быть внимательными и осторожными на улице. Также в региональном МЧС сообщили о сильном ветре до 15-20 м/с.

При возникновении замечаний по уборке улиц жители могут обратиться в диспетчерскую службу АО «Вятавтодора»: 8 (8332) 56-20-11, +7-912-365-43-43.

Ранее мы более подробно рассказали о погоде на первую неделю весны.