Прогноз погоды в Кирове и регионе на 27 февраля - 5 марта: весна придет с дождем и снегом

Весна встретит кировчан непогодой. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На новой рабочей неделе кировчане встретят весну. Вот только придет она с осадками, но зато с хорошим потеплением. Только ночью 2 марта температура воздуха в Кирове опустится до -7 градусов днем. Подробнее о погоде на неделю вам расскажет «Комсомолка».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ФЕВРАЛЯ

В Кирове: температура воздуха 0… +2 градуса, ветер юго-западный скоростью 9-14 метров в секунду. Осадки в виде мокрого снега. На дорогах гололедица и снежные заносы.

По области: днем -3… +2 градуса, небольшой снег, преходящий в дождь. Облачно, юго-западный ветер скоростью до 9-14 метров в секунду.

ВТОРНИК, 28 ФЕВРАЛЯ

В Кирове: облачно. Температура воздуха -8… -5 градусов. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Ожидается снегопад. Дорожные условия остаются прежними.

По области: температура воздуха составит -12… -2 градуса. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду. Снегопад продолжится.

СРЕДА, 1 МАРТА

В Кирове: погода облачная. Ночью столбик термометра опустится до -10 градусов, днем -4…-6 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью пойдет небольшой снег, днем осадки усилятся.

По области: -13…-4 градуса. Ветер ночью и днем западный, ночью северо-западный со скоростью 5-10 м/с, днем 6-11 м/с. Снег днем местами.

ЧЕТВЕРГ, 2 МАРТА

В Кирове: пасмурно. Ночью столбик термометра опустится до -11 градусов , днем температура достигнет -7. Максимальная скорость ветра составит 4 метра в секунду. Ожидается снегопад.

ПЯТНИЦА, 3 МАРТА

В Кирове: облачно. Осадки в виде дождя со снегом. Температура воздуха составит -8…-3 градуса. Скорость ветра до 3 метров в секунду. На дорогах может образоваться лед и снежные валы.

СУББОТА, 4 МАРТА

В Кирове: температура ночью составит -8 градусов, днем поднимется до -2. Облачно, осадки в виде снега. Ветер со скоростью 1 метр в секунду.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 МАРТА

В Кирове: пройдет несильный дождь со снегом, облачно. Температура воздуха от -7 до -1 градуса. Скорость ветра достигнет 2 метров в секунду.