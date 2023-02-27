Еще 1,6 миллиарда рублей дадут Кировской области на долговременный уход за пожилыми и инвалидами

Поддержку получат 4,5 тысячи жителей региона Фото: Иван ВИСЛОВ

Кировская область вошла в список 12 регионов, где опробуют систему долговременного ухода. Система рассчитана на граждан, обеспеченных социальным обслуживанием, но нуждающихся при этом в большем объеме бесплатной помощи.

В прошлом году властям удалось договориться о привлечении 1,6 миллиарда рублей из федерального бюджета на развитие указанной системы. В сумме за 2023-2024 годы по проекту потратят 3,2 миллиарда рублей. Поддержку получат 4,5 тысячи жителей нашего региона. В основном - пожилые люди и инвалиды, нуждающиеся в посторонней помощи на дому.

К примеру, сейчас обучают помощников по уходу: из 850 человек 118 - родственники самих нуждающихся в помощи граждан. Для подготовки кадров закупят 2 тысячи приборов и инструментов, в том числе роботы-тренажеры для практических занятий. К тому же, соцработники получат специальные планшетные компьютеры. В пункты проката поступят новые средства реабилитации.

По расчетам правительства Кировской области, к концу 2023 года 25% пожилых людей и инвалидов получат долговременный уход. Проект охватывает все районы и округа Кировской области.