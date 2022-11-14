В Кировской области планируют увеличить количество сиделок в 4 раза

Увеличение штата сиделок позволит оказывать помощь более 4,5 тысячи жителей области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На участие региона в проекте по созданию системы долговременного ухода в 2023 году Кировской области выделили дополнительные средства из федерального бюджета. Сумма в размере 1,6 млрд рублей позволит увеличить количество сиделок в 4 раза. Об этом сообщили в правительстве Кировской области.

Соглашение об этом было достигнуто во время визита в Киров первого заместителя Министра труда и социальной защиты России Ольги Баталиной и представителей фонда «Старость в радость».

- Договорились, что наша область станет одним из пилотных регионов, в которых расширят систему ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Таким образом, мы сможем оказать помощь 4,5 тысячам человек в Кировской области. Создание новых рабочих мест сиделок важно и для близких родственников пожилых и инвалидов, которые сегодня самостоятельно ухаживают за ними и зачастую вынуждены увольняться с работы. Пройдя соответствующее обучение, они сами смогут быть приняты на работу в качестве сиделок и получать достойную заработную плату, - рассказал губернатор Александр Соколов.

Дополнительные финансы направят на доукомплектование центров социального обслуживания компетентными специалистами,а также на их обучение основам ухода. Кроме того, планируют доработать медицинскую информационную систему. Она позволит выявлять граждан, нуждающихся в услугах сиделки.