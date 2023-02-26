Кировских водителей предупредили об ухудшении обстановки на дорогах

Водителей и пешеходов просят соблюдать осторожность Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сегодня, 26 февраля, в Кирове начались снегопады. По прогнозам синоптиков, осадки могут продолжиться еще несколько дней.

- Рекомендуем водителям соблюдать оптимальный скоростной режим и дистанцию, - отмечают в ОГИБДД УМВД России по Кирову. - И избегать опасных маневров на дороге. Пешеходы должны выбирать безопасные места для перехода дороги. Перед переходом нужно оценить скорость и расстояние до ближайших автомобилей. Только убедившись в безопасности, можно начинать пересечение дороги.

Напомним, на конец текущей недели синоптики прогнозировали потепление, снегопады и гололедицу.