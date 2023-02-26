В воскресенье в Кировской области может потеплеть до +3 градусов

Местами возможны мокрый снег, метели и снежные заносы на дорогах. Фото: правительство Кировской области

Кировские синоптики (ЦГМС) опубликовали прогноз погоды на воскресенье, 26 февраля 2023 года.

В Кирове сегодня ожидается облачная погода, днем ожидается мокрый снег. Ветер южный и юго-восточный скоростью до 14 метров в секунду. Температура воздуха может дойти до +1 градуса. На дорогах гололедица.

В Кировской области тоже будет облачно. Прогнозируют мокрый снег, возможны метель и гололед. Ветер южный, до 14 метров в секунду. Потеплеть может до -2… +3 градусов. Не исключены снежные заносы на дорогах.