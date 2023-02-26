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НовостиОбщество26 февраля 2023 11:54

Губернатор Соколов попросил прощения у кировчан

Глава региона поздравил жителей с наступлением весны
Александр ЧАРУШИН
Александр ЧАРУШИН
Соколов побывал на гуляниях в Порошине. Фото: правительство Кировской области

Соколов побывал на гуляниях в Порошине. Фото: правительство Кировской области

Губернатор Кировской области Александр Соколов в последний день масленичных гуляний побывал в Порошине, поздравил кировчан со встречей весны и с Прощеным воскресеньем.

- В этот день по православной традиции я хочу попросить у всех жителей Кировской области прощения, если я кого-то вольно или невольно обидел, - сказал глава региона.

Ранее «КП» - Киров» опубликовала большую афишу масленичных гуляний-2023 для кировчан. В программе много акций, концертов, народных забав.