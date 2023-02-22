Масленица-2023 в Кирове: афиша мероприятий

Для жителей города организуют гуляния на 28 площадках Фото: Иван МАКЕЕВ

Масленица - восточнославянский традиционный праздник, который отмечают в течение недели перед Великим постом. Это время, когда люди провожают зиму и встречают весну. Блины с самыми разными начинками, яркие гуляния и многое другое: вот чем запоминается это время.

Для жителей города организуют гуляния на 28 площадках. «Комсомолка» расскажет, где в Кирове в 2023 году отметить праздник перепутья двух сезонов.

24 ФЕВРАЛЯ

- С 12.00 до 13.30 - парк «Молодежный», район Чистые Пруды.

25 ФЕВРАЛЯ

- С 11.00 до 12.30 - площадь Дворца культуры «Космос», улица Пугачева, 18;

- С 11.00 до 12.20 - деревня Малая Субботиха, придомовая территория, улица Центральная, 20;

- С 11.00 до 13.00 - микрорайон Радужный, площадь на проспекте Строителей, 3;

- С 11.00 до 14.00 - площадь Центра культуры и спорта «Костино», улица Парковая, 17;

- С 12.00 до 13.00 - площадь Дома культуры поселок Захарищевы, улица Карнавальная, 1;

- С 12.00 до 14.00 - площадь Центра культуры и досуга село Русское, улица Коммуны, 60;

- С 14.00 до 15.20 - площадь Дома культуры поселок Сидоровка, улица Космонавтов, 18а;

- С 14.00 до 15.30- дворовая территория, улица Потребкооперации, 36;

- С 15.00 до 16.30 - площадь Дворца культуры поселок Дороничи, улица Центральная, 2а.

26 ФЕВРАЛЯ

- С 10.00 до 16.00 - «Юркин парк», Слобода Талица;

- С 10.30 до 15.00 - сквер борцам революции, угол улица Московской и улицы Казанской;

- С 11.00 до 12.00 - жилой район «Озерки», улица Торфяная, 11/2;

- С 11.00 до 13.00 - парк имени Гагарина;

- С 11.00 до 13.00 - площадь Дома дружбы народов, Октябрьский проспект, 31;

- С 11.00 до 13.00 - площадь Областного Дома народного творчества, Октябрьский проспект, 38;

- С11.00 до 13.00 - «Культурный дворик» Дома культуры «Россия», Нововятский район, улица Советская, 17;

- С 11.00 до 13.00 - площадь Дома культуры, село Бахта, улица. Юбилейная, 4;

- С 11.00 до 13.00 - парк отдыха «Лесничество», микрорайон Лянгасово;

- С 11.00 до 14.00 - парк Победы;

- С 11.00 до 14.30- Театральная площадь;

- С 11.00 до 15.00 - центр зимнего отдыха «Калинка», улица Урицкого, 42;

- С 11.00 до 16.00 - спортивно-туристический комплекс «Порошино»;

- С 12.00 до 13.00 - сквер, микрорайон Вересники, Крайний переулок, 10;

- С 12.00 до 14.00 - парк ЛПК, Нововятский район, улица Парковая, 1;

- С 12.00 до 15.00- Кочуровский парк;

- С 13.00 до 14.00 - стадион, микрорайон Коминтерновский, улица Павла Корчагина, 39.