236 кировских детей лечат от врожденных челюстно-лицевых патологий

Немалую долю операций успешно делают врачи в Кирове. Фото: минздрав Кировской области

На базе Детской областной больницы работает Центр диспансеризации детей с врожденной патологией челюстно-лицевой области. Родители обращаются сюда ежеквартально: записывают детей на прием к специалистам, могут поставить малышей на учет.

За 2022 год на диспансерный учет взяли 12 ребят. При этом 15 полностью излеченных детей сняли с учета. По данным минздрава Кировской области, на данный момент на учете состоит 236 детей со всего региона.

- Наиболее распространенный вид врожденной патологии - расщелины верхней губы и неба, - отмечают специалисты Центра. - Основная роль в работе Центра отводится врачу-ортодонту и челюстно-лицевому хирургу. Для каждого ребенка разрабатываем индивидуальный план лечения и реабилитации. Пациенты проходят осмотр каждые 1-2 года или чаще. В зависимости от патологии принимаем решение - оперировать у нас либо рекомендовать лечение в федеральных центрах.

Хейлопластику (приращение губы) кировские врачи делают в 6 месяцев, уранопластику (операции на небе) в 2,5 года. Хейлоринопластику (повторную коррекцию) проводят уже после 8 лет.