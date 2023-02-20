Не могла спать и не чувствовала ног: врачи спасли многодетную кировчанку от инвалидности

Каждая неделя промедления грозила пациентке тяжелейшими последствиями. Фото: министерство здравоохранения Кировской области

В Кировской областной больнице экстренно прооперировали многодетную маму, живущую в одном из отдаленных районов. «Комсомолка» рассказывает историю спасения кировчанки.

ВСЕ ВРЕМЯ БОЛЕЛИ МЫШЦЫ

50-летнюю женщину в тяжелом состоянии доставили в КОКБ вертолетом санавиации. Дело было в конце января. У пациентки были заметны проблемы по части неврологии.

- Женщина постоянно испытывала боль в мышцах, - рассказали в минздраве Кировской области. - Выяснилось, что проблемы начались еще в конце прошлого года. К моменту госпитализации она уже не чувствовала тела ниже груди, практически не могла спать.

Первым делом в областной больнице сделали МРТ. Исследование показало большую опухоль в шейном отделе позвоночника. Кировчанку пришлось экстренно оперировать.

ОПУХОЛЬ СДАВИЛА СПИННОЙ МОЗГ

По словам врача-нейрохирурга Евгения Зубова, опухоль почти полностью сдавила спинной мозг, что и было причиной тяжелых неврологических нарушений.

- Чем дольше откладывается удаление опухоли, тем вероятнее необратимые осложнения, - поясняет хирург. - Всего неделя промедления грозила женщине глубокой инвалидизацией. Она не смогла бы самостоятельно двигаться и обслуживать себя, в руках была бы постоянная слабость.

В РУКИ ВЕРНУЛОСЬ ТЕПЛО

Диагностику и операцию провели максимально быстро, поэтому двигательные функции начали восстанавливаться уже на следующий день после оперативного вмешательства.

К счастью, опухоль оказалась доброкачественной. Нейрохирурги освободили спинной мозг от новообразования.

Уже в реанимации кировчанка сказала, что ощущает тепло в руках. На следующий день ушли боли в нижней части тела, через два дня ноги снова стали двигаться. А уже на пятый день женщину выписали из отделения. Она продолжит лечение в больнице по месту жительства.

- Мы практикуем раннюю реабилитацию пациентов с новообразованиями спинного и головного мозга, - заключает Евгений Зубов. - Не даем им «залеживаться», чтобы восстановление проходило как можно быстрее. К моменту выписки женщина уже уверенно сидела, могла опираться на руки и даже вставала, опираясь на ходунки. В ближайшем будущем она будет ходить и вести обычный образ жизни.