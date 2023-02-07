В Кирове врачи извлекли из щеки мужчины 10-сантиметрового червя

Мужчине провели операцию и извлекли из щеки новообразование с паразитом внутри. Фото: Минздрав Кировской области

Как рассказали в областном Минздраве, около месяца назад мужчина обратился в поликлинику с жалобой на болезненную припухлость в правой щеке. Врач прописал пациенту антибиотики, после приема которых припухлость спала, но осталось уплотнение. Мужчину направили в областную клиническую больницу, где с помощью УЗИ выявили неподвижную трубчатую структуру.

Врачи поставили предварительный диагноз - дирофиляриоз. Пациенту провели операцию, в ходе которой извлекли из щеки новообразование диаметром в 1 см. Внутри обнаружился тонкий белый червь длиной 10,5 см. Как поясняют медики, паразит жил там несколько месяцев, но на момент операции был уже мертв.

Стоит отметить, что разносчиками дирофиляриоза являются комары. Они кусают инфицированное животное и передают болезнь человеку при укусе. В таких случаях пациенту требуется операция и дальнейшее лечение в зависимости от результатов исследования паразита.