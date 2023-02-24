В трех домах Кирова насчитали по тысяче и более квартир

Рекордсмены - дома на улицах Потребкооперации и Московской Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

2Гис Киров опубликовал данные о «самых многоквартирных» домах нашего города. Для этого проанализировали базу данных компании.

В тройке лидеров - новостройки. В домах на улице Потребкооперации, 44 и Московской, 217 насчитали по 1 033 квартиры. В здании на улице Калинина, 40 - 1 031 квартиру.

4 и 5 место у домов на улице Ивана Попова, 64 (847 квартир) и Потребкооперации, 38 (814 квартир).

Ранее мы писали о взлетевших ценах на квартиры в новостройках. За год по Кировской области они поднялись на 24%. Недвижимость в целом дорожает: даже квадрат во «вторичке» обходится кировчанам уже в 68 тысяч рублей.