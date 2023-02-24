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НовостиОбщество24 февраля 2023 8:03

За год квартиры в новостройках в Кировской области выросли в цене на 24%

Дороже стал и квадратный метр вторичного жилья
Анна МАМАЕВА
Анна МАМАЕВА
Стоимость квадратного метра жилья в конце 2022 года в новостройках региона составила 80 170 рублей

Стоимость квадратного метра жилья в конце 2022 года в новостройках региона составила 80 170 рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области квартиры в новостройках за год стали дороже на 24%. Об изменениях цен на жилье рассказали специалисты Кировстата.

В IV квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом в 2021 году цены на жилье в новостройках выросли на 24%. Стоимость квартир на вторичном рынке стала выше на 16,4%.

В ведомстве также уточнили, что стоимость квадратного метра в конце 2022 года в новостройках региона составила 80 170 рублей. На вторичном рынке жилья - 68 067 рублей.

Напомним, по данным портала «Мир квартир», в январе в среднем «первичка» в областном центре стоила 3,7 миллиона рублей.